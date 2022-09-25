Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi! 'Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı. Yaptığı konuşmada yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

En verimli yaşında kaybettiğimiz odamızın eski başkanı İbrahim Çağlar kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Odamızın 140. özel ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri ve kurumları tebrik ediyorum.

Türkiye hangi badirelerden geçtiyse İstanbul Ticaret Odası da benzer şeyleri yaşamıştır. Bilindiği gibi İstanbul Ticaret Odası, rahmetli Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Abdülhamid Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur.

Bizim de hayata atıldığımız dönemlerde yaptığımız işler vesilesiyle siyaset ve hükümet görevlerimiz süresince hep birlikte yürüdük. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Bey'le çalışmalarımızı devam ettireceğimize inanıyorum. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının meyvelerini toplama vaktidir.

'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Gücü giderek artan Türkiye'nin uç beyinleri, ticaret insanlarımız olacaktır. Hem kendimiz kazanacağız, hem dostlarımıza kazandıracağız, hem de daha adil bir dünya için siyasi, ekonomik gibi her alanda medeniyete yakışır duruşumuzu göstereceğiz. Yapacak çok işimiz var.

Türkiye'nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla da mücadele ediyoruz. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Sinsice yürütülen saldırılar 2018 yılından itibaren açık bir meydan okumaya dönmüştür. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya Ukrayna savaşı dünyadaki tüm dengeler gibi ekonomik işleyişi de kökünden sarsmıştır. Ülkemizi eleştirenler bile bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün bu liderleri Türkevi'nde ağırladık. Kendileriyle görüşme imkanımız oldu. Bu imkanları bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun. Çalıştık oldu. 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Faiz enflasyon ve kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu, faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faizi düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi. Öncelikle Rusya. Sayın Putin bizzat şimdi faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi. Kimi ülkeler enflasyon oranlarıyla mukayese edilemeyecek şekilde küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken kimileri de bizim gibi faiz düşürerek yoluna devam ediyor. Yatırımcılara sesleniyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyoruz. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdam sağlayacaktır, üretim sağlayacaktır, ihracatı artıracaktır ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir.

'VATANDAŞIMIZI HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI EZDİRMEDİK'

Faizi nereye indirdik. 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık. Bu neticenin üzerinde kendine pay çıkarmak isteyenler yok değil. Sen kimsin? İmzayı atan kim sen kim? 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin? Çıkıp TV ekranlarında ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım, ben devlet işinde böyle bir süreci işletiyordum. Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inanlar yok değil. Ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklı selim sahibidir. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı ezdirmedik.

Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı atacağız, onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz. Hem vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, kira fiyatlarını da düşürmek için toplamda 500 bin konutun, 250 bin arsanın yapıldığı yeni bir kampanyayı başlattık. Seçimlerin akabinde de bu işin ikinci etabını başlatacağız. 250 bin konutun temelini de yakın bir sürede atıyor, iki yıl içinde de hak sahiplerine teslim ediyoruz. Fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadeleye katkıda bulunacağına inanıyorum.

'BAZI MÜJDELERİ PAYLAŞMAMAK OLMAZ'

İstanbul Ticaret Odası'na gelmişken bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerini vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuzdan itibaren çalışanlara ödenen yemek parasının vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma desteklerinin bin liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz.

