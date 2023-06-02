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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? 20 dünya lideri katılacak

02.06.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra 20 dünya lideri katılacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? 20 dünya lideri katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için 20 dünya lideri ve 45’e yakın bakan Meclis'te olacak. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de törene katılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tören için Cumartesi günü Ankara'da olacak. Edinilen bilgiye göre; bazı ülkeler dedışişleri bakanları ile temsil edilecek. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden katılımın ise devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani’nin de Meclis'te liderlere ayrılan locada bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni hakkında merak edilenler...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ürkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe’ye gitmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yemini ile kabinede devir teslim töreni de 4 Haziran'da olacak.

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BAKANLAR İÇİN DEVİR-TESLİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 Haziran Cumartesi; TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi ve aynı genel kurulda cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye'de yapılır. Yine aynı gün Külliye töreninden sonra cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erer.

4 Haziran Pazar; atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar, TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulunda ant içerek yasama görevine başlarlar.""

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