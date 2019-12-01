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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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