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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Serpil KIRKESER / Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor" dedi. Bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu bulunduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bina içerisinde yine tiyatro salonu, bale çalışma salonları, prova salonları, sanat galeri, sergi salonları, millet kıraathanelerinin, toplantı odaları, restoranlar, kapalı otoparkların yer aldığını, projenin her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını belirtti. "Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbulumuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için çok büyük mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla, iftiralar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Kültür merkezinin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de yaptılar" dedi. Erdoğan, eski binanın artık kullanılamaz durumda olduğunu raporların ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

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