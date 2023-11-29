Cumhurbaşkanı Erdoğan "yeni başlık" attı, AK Partili isimden videolu paylaşım geldi! İBB adaylığı için adı en çok konuşulanlardan biri...

Mart 2024 seçimlerine 4 ay kaldı. Muhalefet cephesinde İYİ Parti'deki tartışmalar ile CHP'deki değişim sonrası ittifak meselesi gündemdeyken AK Parti CHP'nin elindeki belediyeleri odaklandı. Rekabetin en yoğun geçeceği kentlerden biri kuşkusuz İstanbul olacak. AK Parti'nin İBB için aday gösterebileceği isimler Ankara kulislerini hareketlendirirken Erdoğan'ın bugünkü İstanbul mesajının ardından sosyal medyada AK Partili bir ismin paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti'nin İstanbul'da gösterebileceği adaylardan biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ayrıca eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da adı en çok geçen isimlerden biri. Yine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İBB yarışına dahil olması muhtemel AK Partililerden biri olarak konuşuluyor.

ERDOĞAN: "BUGÜN BİR BAŞLIK ATIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki konuşmasının gündeminde yerel seçimlere yönelik yol haritası da vardı. Seçim hazırlıklarını kendi önceliklerine ve programlarına göre yürüteceklerini belirten Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız." dedi.

Konuşmasının devamında Salondaki partililerin "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganları atması üzerine Erdoğan, "Gençler; unutmayın, bakın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul." dedi.

AK PARTİLİ O İSİMDEN PAYLAŞIM GELDİ

Erdoğan'ın attığı başlığa AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum da destek verdi! Kurum sosyal medyadan Erdoğan'ın konuşmasının görüntülerini paylaşarak "Yeniden İstanbul" notunu düştü. Söz konusu paylaşım, AK Parti'nin İBB adayının Kurum olacağı yönündeki iddiaları pekiştirdi.