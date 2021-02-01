Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Pazartesi günü yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi' dedi.

Bir süredir ekonomik ve yargı reform paketlerinin hazırlandığını ve uygulanmaya başlayacağını dile getiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ile yeni Anayasa üzerine çalışabileceklerini söyledi:

"Esasen Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

"Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar, CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştır. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir."

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra başkanlık tartışmalarıyla birlikte yeni bir anayasa da gündeme gelmiş; o dönem Meclis'te olan dört siyasi partinin (AKP, CHP, MHP, HDP) temsilcilerinden oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını 4 Şubat 2016'da yapmıştı. Komisyonun kararları bağlayıcı olmamakla birlikte uzlaşı sağlanması için kritik önemdeydi. AKP'nin 6 aylık çalışma süresi öngördüğü komisyon, henüz bir uzlaşma sağlanamadan 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle birlikte çalışmalarını durdurmuştu.