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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

01.02.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Pazartesi günü yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi' dedi.

Pazartesi günü yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi' dedi.

Bir süredir ekonomik ve yargı reform paketlerinin hazırlandığını ve uygulanmaya başlayacağını dile getiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ile yeni Anayasa üzerine çalışabileceklerini söyledi:

"Esasen Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

"Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar, CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştır. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir."

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra başkanlık tartışmalarıyla birlikte yeni bir anayasa da gündeme gelmiş; o dönem Meclis'te olan dört siyasi partinin (AKP, CHP, MHP, HDP) temsilcilerinden oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını 4 Şubat 2016'da yapmıştı. Komisyonun kararları bağlayıcı olmamakla birlikte uzlaşı sağlanması için kritik önemdeydi. AKP'nin 6 aylık çalışma süresi öngördüğü komisyon, henüz bir uzlaşma sağlanamadan 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle birlikte çalışmalarını durdurmuştu.

Ardından 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla Anayasa'nın 18 maddesi değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi getirilmişti.

Erdoğan, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yeni anayasa için toplantılar yaptığı iddialarını da gündeme getirdi:

"Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın, milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."

Abdulhamit Gül: Heyecan verici bir müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." paylaşımı yaptı:

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1356314841179422720?s=20

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