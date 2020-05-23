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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 23:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık.

Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız.

Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şarttır."

AYRINTILAR GELECEK...

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