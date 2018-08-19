Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.
Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu.
Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum