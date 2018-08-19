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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu.

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