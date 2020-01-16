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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
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16.01.2020 13:07 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz."