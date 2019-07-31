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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yapımı devam eden yeni MİT binasını ziyaret etti. Helikopter ile alana inen Erdoğan ile yanında bulunan heyet, binada incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan bina ve çevresinde, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin olduğu öğrenildi.
Yenimahalle ilçesinde bulunan ana karargah binasının, sivil yerleşim yerleri arasında kalması ve yetersizliği nedeniyle daha büyük ve daha korunaklı bir bina yapımına karar verilmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

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