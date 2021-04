Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık

Bu ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan mühendisleri, teknisyenleri, işçileri tebrik eden Erdoğan, "Eskilerin 'hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah' diye ifade ettikleri gibi günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazır olmaktan geçiyor." dedi.

"Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiyle, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz. Hiç şüphesiz savunma sanayimiz içinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz Tophane-i Amire'den bugüne kadar İmalat-ı Harbiye ruhu ile üretim yaparak, şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı yıllarında tezgahlarını cepheden cepheye taşıyarak fedakar ustalarıyla derme çatma atölyelerde cephane üretmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz da yerli ve milli imkanlarla ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir."

MKEK'nin mühimmat fabrikasında uçak bombaları ile tank, obüs ve havan mühimmatları, fişek fabrikasında her türlü tabanca ve tüfek fişeğinin üretiminin yapıldığını dile getiren Erdoğan, ağır silah fabrikasında tank, obüs ve havan silahlarının, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava savunma sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında defalarca doldurulup tekrar cepheye gönderilen GAZİ KOVAN'dan, çok şükür bugün termobarik mühimmat üretebilir hale geldik. Tüm bunlar elbette önemlidir, ama önümüzde yapacak daha çok işimiz vardır. Mesela, iki yıl önce başlanan deniz topunun, bu yılbaşında başlanan yakın hava savunma sisteminin, T-155 fırtına obüslerinin hibrit güç ve tahkik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyorum. Aynı şekilde, diğer alanlarda da bir an önce bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor. Bunun için savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır."

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK BİR YAPIYA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, süratle yeniden yapılanması gerektiğini bildiren Erdoğan, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun, özel sektörle yakın iş birliği halinde, ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Tamamlanan projelere ülke içinden ve dışından gelen yoğun talebin, atılan her adımın, geliştirilen her teknolojinin, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hedeflediğimiz etkinliğe, hıza ve kaliteye ulaşabilmesi için bu kurumumuz, silah, mühimmat, roket, patlayıcı, kimyasal, makine, malzeme başlığı altında toplanan tüm gruplarda, özel sektör esnekliğiyle çalışmalıdır. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız. Bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin, geliştirilen hibrit sistem zırhlı muharebe araçlarının, geliştirilen BORAN 105 taşınabilir obüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."