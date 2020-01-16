Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 2019 yılını 'yeniden yükseliş yılı' haline dönüştürdük. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsran uğratmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Tüm bakanların katıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının değerlendirmesini yapmak, 2020 çalışmalarını paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yetkiyi doğrudan milletten alan hükümet olarak yaptıklarının hesabını millete vermenin, en başta gelen görevleri olduğunu belirten Erdoğan, yeni yönetim sisteminin en büyük özelliğinin, eskiden çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan düzenlemelerin hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlaması olduğunu kaydetti.

'SALDIRILARIN HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıkların çalışmalarını yakından izleyerek, aksaklık ve eksikliklere zamanında müdahale edip, çözüm yolları ürettiklerini söyleyerek, 2011 yılında ilan ettikleri 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını; ancak Türkiye'nin 2023 yürüyüşünün içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız ettiğini kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik saldırılar bu süreçte tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. 2019 işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz yıl oldu. Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 bir 'yıkılış' ve 'teslim oluş' yılı olarak öngörülmüştü. Rabb'imize binlerce şükürler olsun ki biz 2019 yılını 'yeniden yükseliş yılı' haline dönüştürdük. Milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirdik, terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık, darbecilere dünyayı zindan ettik, sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık, ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı, güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren başarı hikayesidir. Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsran uğratmayı sürdüreceğiz."

'68 MİLYAR LİRA BÜTÇE KULLANDIK'

Yeni hükümet sisteminin ilk yılında kapsamlı değerlendirme yaptıklarını ve sorunların yüzde 98'inin yeni sisteminden değil eski sistemin alışkanlıkları ile iş yapma eğilimden kaynaklandığını gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılı icraat programında yer alan 1451 eylemin 1161'inin tamamlandığını söyledi. 2019'un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel değerlendirmenin ardından bakanlıkların yaptığı icraatlara geçti. Eğitim alanında öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 947 bine çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttiklerini, üniversite sayısını 131 ilave ile 207'ye, akademik personel sayısını da 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştırdıklarını açıkladı. Üniversitelerdeki öğrenci sayısının 1,6 milyondan 8 milyona tırmandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi burs desteğini yılbaşı itibarıyla 550 liraya, yüksek lisansta 1100 liraya, doktorada ise 1650 liraya yükselttik. Yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaştırdık. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu da hizmete açıyoruz. İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Okullarımız için okul profil değerlendirme sistemini 2019 yılında oluşturduk ve 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. Ezberlemeyi değil tasarlamayı, analitik düşünmeyi ve üretkenliği teşvik eden 5 binden fazla tasarım beceri atölyesini okullarımızda hizmete açtık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 bin adet ve izleyen dönemde 10 bin adet daha beceri atölyesi daha kurmayı planlıyoruz. Zihinsel ya da bedensel engelli, konuşma bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıl 143 bin nitelikli eğitim materyali geliştirerek 6 bin özel eğitim sınıfını kullanıma soktuk. Önümüzdeki dönemde kaynaştırma eğitimi ve özel eğitim sınıflarını artırarak engelleri eğitimle aşmaya devam edeceğiz."

'SİGARAYI AYAKLARINIZIN ALTINA ALIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığın, en büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında geldiğini; uygulanan genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri sisteminin, kalitesiyle tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldiğini kaydetti. 17 yılda hastane ve diğer yataklı tedavi kurumları sayısını 2 bin 600'den 5 bin 500'e, hastanelerin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Doktor sayısını 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Kişi başına yapılan sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkarırken, vatandaşımızın cebinden yaptığı harcamalar da yüzde 20'den yüzde 17’ye geriledi. Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bursa ve Ankara Bilkent şehir hastanelerini milletimizin hizmetine sunduk. Bu yıl Konya, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı şehir hastanelerinin açılışlarını da yapacağız. 2019 yılı itibarıyla antiserum üretimine başladık. Sağlık turizm yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 yılı Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Tüm milletime sesleniyorum; gelin, kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızı altına alın. İçmeyin, daha dinamik, daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim onun için biz sigarayı yasaklıyoruz. Onun için kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum. Bu beladan kurtarmak istiyorum."

'İNFAZ DÜZENLEMESİNİ MECLİS'E GETİRİYORUZ'

Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler katettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakim sayısını 9 bin 349'dan 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 20 bin 629'a, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırarak 556 adet adalet sarayı inşa ettik. Yargı reformu strateji belgemizi 2019 yılı Mayıs ayında milletimizle paylaştık. İnsan hakları eylem planını da birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz. Ara buluculuk ile ilgili hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında Meclis gündemine getireceğiz" diye konuştu.

Elektronik tebligat sistemi kapsamında, şu ana kadar 17 milyondan fazla elektronik tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 yeni bölge idare mahkemesi kurarak sayıyı 11'den 15'e çıkardık. Yargılama hedef süre uygulamasını başlattık. Soruşturmalarda yüzde 74, yargılamalarda yüzde 80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görülüyor. Önümüzdeki günlerde bu uygulamayı Adli Tıp Kurumu'nda da hayata geçiriyoruz. 2019’da uzlaştırma bürolarında yürütülen 270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlandı" dedi.

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