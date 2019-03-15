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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla arayarak, Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla arayarak, Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı. Dame Patsy Reddy'a 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildiren Erdoğan, "Bu vesile ile sizlerin orada şu andan itibaren bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkarmanızı da, özellikle hem ülkeniz hem de tüm halkınız için önemli adım olarak görüyorum. Bu teröristin açıklamış olduğu manifesto içeriği itibarıyla bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkarılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda'yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyet ile birlikte Yeni Zelanda'ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda'ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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