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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda için talimat verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya gidiyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik olarak gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları uyarınca Yeni Zelanda’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik olarak gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları uyarınca Yeni Zelanda’ya ziyaret gerçekleştirecek.

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