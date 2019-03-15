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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda’daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.Gaziantep Havalanı’na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te düzenlediği miting öncesi, Yeni Zelanda’daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü.
Gaziantep Havalanı’na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı. Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan’ın, Yeni Zelanda’daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi. Erdoğan’ın telefon konuşması kameralara yansıdı.

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