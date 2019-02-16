Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi; 5 binlik ve binlik bitti. Bu çıkarıldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi; 5 binlik ve binlik bitti. Bu çıkarıldı."
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