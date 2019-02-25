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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca’da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı.

Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Hocamız bir köy imamının bir evladı olarak ha-yata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın en büyük başarısıdır.

İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmanan değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını geçmişini araştırmaya adamıştır.

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Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır.

"YERİNİ DOLDURMAMIZ ZOR OLACAK"

Biz Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Karpat

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