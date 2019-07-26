HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

TİGEM’in 69.

TİGEM’in 69. Hasat Şenliği’nde tanıtılan yerli elektrikli traktörü kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz” dedi.
Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69. Hasat Şenliği’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöver ve 7 saatlik çalışma maliyeti 20 lira olan ve yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan yerli elektrikli traktörü kullandı. Erdoğan, alanda kendisini bekleyen çiftçilerle sohbet ettikten sonra fuar alanında stantları gezdi. Fuar alanında ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünler ilk kez görücüye çıktı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz. Her anı sabırla geçirilen bir senin çalışmanın neticesini de alıyorsunuz” diyerek tüm çiftçilerin Hasat Bayramı’nı tebrik etti. Bugün açıklanan fındık alım fiyatları ile Hasat Bayramı’nda üreticilere güzel bir haber verdiklerini belirten Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı’nın akabinde alıma geçiyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Bugün Türk tarımı adına gurur verici bir adım atıldığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilere de müjde veren Erdoğan, “Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
Düzce’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunun altını çizdi. Heyelan ve sel, su baskını nedeniyle yaşanan afetlerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olduğunu belirten Erdoğan, tarım sigortası bulunan çiftçilerin hasarlarının tarım sigortası kapsamında karşılanacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca, felaketin yaşandığı bölge ile ilgili genel hayata etkililik kararı alındığını belirtti.
Gıda güvenliği meselesinin Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bizim nazarımızda iç tüketimimiz için buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur” dedi.
Son 17 yıldır özel önem verilen alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduklarını kaydeden Erdoğan, “Çiftçilerimize bu alanda toplamda, Bay Kemal diyor ya, çiftçilerimizle, köylümüzle nasıl ilgilendiğimizi dinle, yalanla bu iş yürümez. Resmi rakamları veriyorum, 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Artık traktörlerimiz var, artık biçerdöverlerimiz var, hamdolsun balya balya otumuzu da kalkıyoruz teknoloji ile hallediyoruz. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik” diye konuştu.

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğizErdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz
AK Partili Öztürk: "Fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır"AK Partili Öztürk: "Fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır"

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP'de toplu istifa

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.