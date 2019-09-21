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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ ÜRETİM PİKAPIN DENEME SÜRÜŞÜNÜ YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'19'da İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı.

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'19'da İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı. Erdoğan deneme sürüşü sırasında İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve firmanın yetkilileri eşlik etti. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen "Tulga" ismi verildi.

"CAM NEREDEN AÇILIYOR?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denem sürüşünde araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu. Yetkili ise Erdoğan'a camın o kadar açıldığını söyledi. Erdoğan, aracın direksiyonun rahat olduğunu belirtti. Yetkiler ise aracın ses izolasyonun yapılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın arıcı kullanması
- Erdoğan ile yetkilere arasında diyaloglar

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