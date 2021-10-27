Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil temel bir haktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 8'inci Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, konferansın başarılı geçmesini temenni ederek, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

'KORONA GIDA SORUNUNU DERİNLEŞTİRDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya nüfusu çoğalırken buna bağlı olarak küresel gıda talebinin de günden güne arttığına işaret ederek, "Tabii afetler, su kıtlığı, orman yangınları, sel, erozyon, kuraklık gibi iklim değişikliğinin menfi sonuçları da gıda kaynaklarımızı tahrip ediyor. Tüm dünyada üretim maliyetleri yükselirken, özellikle dezavantajlı toplum kesimlerinin gıdaya erişimi zorlaşıyor. Gıda güvenliğinin garanti altına alınması bugün insanlığın ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Koronavirüs salgını tarımdaki arz-talep dengesini bozmuş, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açmıştır. Bu durum küresel ölçekte gıda sorununu daha da derinleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler raporlarının dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Aynı raporlara göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Benzer şekilde yetersiz beslenenlerin sayısında da artış yaşanmakta, önümüzdeki döneme dair tahminler karamsar bir tablo çizmektedir. Salgının sadece temel gıdaya erişimde değil, insan hayatını ilgilendiren diğer hususlarda da sorunları karmaşıklaştırdığını görüyoruz" dedi.

'YETERLİ GIDAYA ULAŞMAK İMTİYAZ DEĞİL TEMEL BİR HAKTIR'

Bir tarafta 810 milyon insanın en temel gıda maddelerine ulaşamadığını, diğer tarafta ise büyük sermaye sahiplerinin birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca dolar harcayabildiğini vurgulayan Erdoğan, "İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda hiç kimsenin, 'bana ne başkasından' deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek, insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Tabi bunun için öncelikle aramızdaki dayanışma ve iş birliğini artırmamız büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

İslam ülkeleri olarak sadece ekonomik anlamda değil, stratejik anlamda da kalkınmış bir tarım sektörüne ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, "Maalesef bu konuda halen arzu edilen seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Teşkilat üyesi ülkeler, tarım ve gıda alanında birbirini tamamlayan ekonomik yapılara sahip olmalarına rağmen bu potansiyelden maalesef yeterince istifade edemiyorlar. Geniş ekilebilir alanların yanı sıra uygun coğrafi ve iklim şartları sayesinde birçok tarım ürününde dünya lideri olan Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarından tüm kardeşlerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Konferansın ülkelerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

DHA

