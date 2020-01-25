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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."
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25.01.2020 20:03 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."
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