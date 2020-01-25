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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."


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