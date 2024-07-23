Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl dönümleri için mesaj yayımladı: Aziz milletimizin istikbalini belirlediği dönüm noktası

Bugün hem Erzurum Kongresi'nin hem de Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesajlar geldi.

"ERZURUM KONGRESİ AZİZ MİLLETİMİZİN İSTİKBALİNİ BELİRLEDİĞİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ"

Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

"ANAVATANLA BÜTÜNLEŞME KARARI, HATAYLILARIN GÜÇLÜ İRADESİYLE ALINMIŞTIR"

Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu’da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Anavatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Hatay’ı da kapsayan ve 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır