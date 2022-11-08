HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret ederek yeni projelerin mesajını verdi! "Canı yanan vatandaşlarımız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret ederek yeni projelerin mesajını verdi! "Canı yanan vatandaşlarımız..."

08.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'ü işaret ederek ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. "Canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından itibaren vatandaşları rahatlatacak somut adımların neticelerinin alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret ederek yeni projelerin mesajını verdi! "Canı yanan vatandaşlarımız..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır." dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız." diye konuştu.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili Hasankeyfliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hasankeyfimize kazandırdığımız tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI TAMAMLANMIŞTIR"

Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

1

Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum.

"EN GELİŞMİŞ İLK 10 ÜLKESİ ARASINDA YER ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.

2

"GÖZÜMÜZÜ BÜYÜMEYE DİKİYORUZ"

Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

Ödemeler bugün hesaplara yatıyor Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

YILBAŞINI İŞARET ETTİ: SOMUT NETİCELERİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüyle uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla..."

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ekmek' tartışması büyüyor! Sert tepki geldi'Ekmek' tartışması büyüyor! Sert tepki geldi
Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...
10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...
Anahtar Kelimeler:
Hasankeyf Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.