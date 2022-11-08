Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret ederek yeni projelerin mesajını verdi! "Canı yanan vatandaşlarımız..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır." dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız." diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili Hasankeyfliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hasankeyfimize kazandırdığımız tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARI TAMAMLANMIŞTIR"

Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum.

"EN GELİŞMİŞ İLK 10 ÜLKESİ ARASINDA YER ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.

"GÖZÜMÜZÜ BÜYÜMEYE DİKİYORUZ"

Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın önünde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

YILBAŞINI İŞARET ETTİ: SOMUT NETİCELERİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüyle uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla..."





