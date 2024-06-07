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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 21:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi!

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin' ifadelerine yer aldı.


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