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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken yolda aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

Haber- Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken yolda aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından da Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan bir süre burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçerken 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları gördü. Makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi. Bazı vatandaşlar ise metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Fotoğraf çektirmesi
Koşarak gelenler
Aracından görüntü
Hediye dağıtması
Genel ve detaylar

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