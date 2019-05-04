Cumhurbaşkanı Erdoğan: “YSK başkanı niçin ‘siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz’ demiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin “Kızılay’a çıkamazsınız” diyerek YSK’yı tehdit ettiğini belirterek, “YSK sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle ‘siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz’ demiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD’ın milletle bağını koparmadan büyümesini memnuniyetle izlediğini belirterek, “Bu yönüyle MÜSİAD makro ekonomik politikaların belirlenmesinde ve bunların sahadaki uygulamalarında en etkin sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. MÜSİAD verdiği her mücadelede yanımızda yer alarak milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. Bunun en önemli ispatı 15 Temmuz olayıdır. Beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz. Yurt dışında 94 ülkede aktif faaliyet gösteren MÜSİAD, ülkemizin önü ticaret ve diplomasi kuruluşlarından biri haline gelmiştir” diye konuştu

Türkiye’nin AK Parti iktidarları döneminde büyük atılımlar yaşadığını anlatan Erdoğan, “Demokrasimizi güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla Türkiye geçmişte kendisine vakit ve enerji kaybettiren tartışmaları geride bıraktı. Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik, pasaportumuza itibar kazandırdık. Maziden atiye güçlü bir köprü kurarak yeni nesillerinin tarihlerini öğrenmelerini ve buradan aldıkları güçle geleceğe hazırlanmalarını temin etme gayretinde olduk” şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

“Demokrasimizin en büyük gücü olan seçimleri tartışma konusu yaparak, birliğimizin çimentosunu çatlatma hesabı yapıyorlar”

Türkiye’ye yönelik tehditlerin sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Ülke ve millet olarak sadece son 6 yılda yaşadıklarımızı dahi pek çok toplumun asırlık geçmişi ile mukayese etmek mümkün değildir. Sokakların karıştırılmasından, mahallemizi çukurlarla bölme teşebbüsünden, kanıl darbe girişimine kadar akla hayale gelmeyecek saldırılar maruz kaldık. Balkanlar’dan Ortadoğu ve Güney Amerika’ya kadar oynana oyun, ülkemizde de sahnelenmeye çalışıldı. Milletimiz bu tezgahı gördü, birliğine beraberliğin sahip çıkarak oyunu bozdu. Siyaset mühendisliği, toplum mühendisliği, terör mühendisliği gayretleri sonuç vermeyince, doğrudan milletimizin birliğine beraberliğin saldırmaya başladılar. Türkiye ve demokrasimizin en büyük gücü olan seçimleri, milletimizin sandıktan çıkan iradesini tartışma konusu yaparak, birliğimizin çimentosunu çatlatma hesabı yapıyorlar. Buradan ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadım, tanımayacağız. Milletin iradesine olan saygımız sebebiyle seçim süreçlerini yakından takip ediyor, sandıktan çıkan her oyun yerini bulmasın için çalışıyoruz” diye konuştu.

“YSK başkanı niçin ‘siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz’ demiyor”

Seçimlere itiraz süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla bir 31 Mart’ı kurban etmek istemiyoruz. Çıkmış ana muhalefet temsilcisi YSK’ya ‘Kızılay’a çıkamazsınız’ diyorlar. Tehdit ediyorlar. Anayasa’nın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı imada dahi bulunamazsınız der Anayasa’nın 138. maddesi. Şu anda YSK sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle ‘siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz’ demiyor” ifadelerini kullandı. “Yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı”

İstanbul seçimlerinde büyük yolsuzluklar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“İstanbul’da Ankara’da seçimler yapılmıştır. Biz Ankara’ya herhangi bir itirazda ileri derecede bulunmadık. İstanbul’da oynanan bir oyun var ve yolsuzluklar var. Bütün bu yolsuzluklar karşısında bir genel başkan olarak halkımın iradesini takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Düşünebiliyor musunuz 27 binden 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı. Vatandaşım bana şunu söylüyor ‘Başkanım bu seçim yenilenmeli’. Dünyanın birçok yerinde öyle ki yarım puan, bir puan olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Niye gönüller huzur bulacak. 1963’te 1999’da ülkemizde buna benzer kararları YSK almıştır. Hele hele burası İstanbul. Bir kasaba değil. Bugüne kadar konuşmadım, diğerleri konuştu. Vurun abalıya dediler vurdular ama artık yetti. Burada bir şaibe var açık ortada. Gelin millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz kabulleniriz."