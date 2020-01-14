Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK) Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven'i kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yat\u0131yor, kim ka\u00e7 lira alacak?Johnson, \u0130sko\u00e7ya\u2019n\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k referandumu talebini reddettiBakan Ersoy: "M\u00fczede Selfie d\u00fcnya i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f \u00e7ok \u00f6nemli bir \u00e7al\u0131\u015fma"