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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan başbakanı Çipras

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