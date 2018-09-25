Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

