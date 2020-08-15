Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bu yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yarın Ayder'i denetleyeceğim. Rize'nin yerel mimarisine uygun konutlar yapılacak ve Ayder'imiz farklı bir hale gelerek çekim alanı olacak. Rize Havalimanı 2022 yılına inşallah yetişecek. Böylece deniz üzerine inşaa edilmiş 2 tane havalimanımız olmuş olacak.

Ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Dertli olan davası olan bir partiyiz. Bir milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız. Biz bu ülkenin insanına sevdalıyız. Bize inanan ve güvenen insanımızı yarı yolda bırakmadık. İlk günkü aşk ve heyecanla ülkemize hizmeti sürdüreceğiz. Biz gece gündüz demeden çalıştıkça milletimiz de bize destek verdi. Asla bahanelere sığınmadık. Adaletten taviz vermeden, mücadelemizi demokrasi, hukuk içerisinde sürdürerek bu günlere geldik. 18 yıl öncesine göre artık geleceğimize daha bir umutla bakıyor, adımlarımızı daha kararlı atıyoruz.

Yunanistan bu yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız

