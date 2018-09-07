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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu İran'dan özel uçak "CAN" ile saat 22.15'te İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İstanbul'a geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN istanbul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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