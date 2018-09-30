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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 00:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yurda döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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