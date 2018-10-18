Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 19.35'te İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yurda döndü.
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