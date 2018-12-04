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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yurda döndü.

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Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi

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