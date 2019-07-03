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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 02:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TRK" uçağı, saat 01.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı çin Japonya Recep Tayyip Erdoğan

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