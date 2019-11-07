HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 23.40'ta Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile öteki ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Erdoğan: ‘Bağdadi’nin 13 Yakını Yakalandı’ Erdoğan: ‘Bağdadi’nin 13 Yakını Yakalandı’ 
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan istanbul Macaristan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 10 milyon dolar ödül verilecek

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Pentagon Suriye'deki petrol gelirlerinin YPG/PKK'ya gittiğini itiraf etti

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.