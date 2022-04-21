Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık'

Dünyanın çağdaş ülkelerinin ordularının göçmenleri karanlık sulara bıraktığını, hatta botlarını batırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buna karşılık bizim kahraman ordumuz dünyanın en kapsamlı insanı yardım operasyonlarını yapıyor. Sahil güvenliğimiz yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardı.' dedi.

'YÜZ BİNLERCE CANI KURTARDIK'

Yeni gemilerle, denizaltılarla, bölgenin en güçlü deniz ordusu olana kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizim ordumuz dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını yöneten bir askeri güçtür. Kendini çağdaş sanan ülkeler sığınmacıları terk ederken bizim deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimiz yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık.

'BAHTINIZ AÇIK OLSUN'

Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon yürütoyor. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun. Mavi Vatan 2022 tatbikatını başarıyla icra eden deniz, kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bahtınız açık olsun.

