HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık'

21.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Vatan 2022 tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, yeni gemiler ve denizaltılarla bölgenin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaların devam edeceğini söylerken Türk denizciliğinin göçmenleri karanlık sulardan kurtardığını belirtti. Erdoğan ayrıca terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda şehit düşen askerlere de rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık'

Dünyanın çağdaş ülkelerinin ordularının göçmenleri karanlık sulara bıraktığını, hatta botlarını batırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buna karşılık bizim kahraman ordumuz dünyanın en kapsamlı insanı yardım operasyonlarını yapıyor. Sahil güvenliğimiz yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardı.' dedi.

'YÜZ BİNLERCE CANI KURTARDIK'

Yeni gemilerle, denizaltılarla, bölgenin en güçlü deniz ordusu olana kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizim ordumuz dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını yöneten bir askeri güçtür. Kendini çağdaş sanan ülkeler sığınmacıları terk ederken bizim deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimiz yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık.

AA-20220421-27629035-27629034-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

'BAHTINIZ AÇIK OLSUN'

Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon yürütoyor. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun. Mavi Vatan 2022 tatbikatını başarıyla icra eden deniz, kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bahtınız açık olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buzağı desteği 2022 ne zaman ödenecek?Buzağı desteği 2022 ne zaman ödenecek?
Gizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldüGizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldü
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.