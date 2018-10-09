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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye'de kalmasını sağlayacak 'güvenli bölgeler' teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye'de kalmasını sağlayacak 'güvenli bölgeler' teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir."


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