Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzde 50 tartışmalarına son noktayı koydu

“Haberimiz yok ama bu istismarı yapanlar var”

Tüm parti teşkilatlarına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız hizmetleri birileri ısrarla inkar etmeye, sıradan hale getirmeye çalışsa da tarihi öneme sahiptir. Bu hizmetleri milletimize en doğru ve etkili şekilde anlatmalıyız. Bununla yetinmeyecek, yeni ve toplumun tüm kesimini kucaklayacak politikalar, projeler geliştirecek, icraatları da ortaya koyacağız. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Genel merkezimiz ve tüm teşkilatlarımızla, meclis grubumuzla, kabinemizle, kurumlarımızla ahenk içinde Türkiye’yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız. Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız önümüzdeki dönemde AK Parti’nin sürükleyici gücü olacaktır. Belde, ilçe, il başkanlarımızı ve yönetimlerini bu anlayışla belirleyeceğiz. Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. AK Parti’yi temsil etmek demek millete hizmetkar olmak demektir. Bunun yerine AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Parti yönetiminden ülke yönetimine kadar her bir arkadaşımız kendisine verilen vazifeyi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde layıkıyla yerine getirmekle görevlidir. Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyin her şeyi bir üste, özellikle de şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya hakkı yoktur. Bu bizi ciddi manada üzüyor. ‘Beyefendi böyle talimat verdi, efendi böyle istedi.’ Haberimiz yok ama bu istismarı yapanlar var. Bunları da buradan sizlerin şahsında tüm milletime özellikle duyuruyorum. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Buna imkan vermemeliyiz. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, bunun için gereken sorumlulukları üstleneceğiz. AK Parti milletin kurduğu parti olduğunu, milletin hizmetkarı olduğunu, gelecekte de bu vasfı ile milletin gönlündeki yerini koruyacağını inşallah bir kez daha ispat edeceğiz. Sizlerden attığınız her adımda bu hassasiyetle hareket etmenizi rica ediyorum” dedi.