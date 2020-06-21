Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Mukadder Öksüz'ü evinde ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektubu Öksüz'e verdi. Mektubu okuyan Öksüz, duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra Ünal, manevi değeri olan yüzüğü Öksüz'e teslim etti. Eşi tarafından da yüzük Mukadder Öksüz'ün parmağına takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen bazı hediyeler de Ünal tarafından Öksüz'ün eşi ve çocuklarına teslim edildi.

Mahir Ünal, Mukadder Öksüz'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu bir tablo hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, buradaki konuşmasında, Nene hatunların bugün de yaşadığını gösteren bir duruşla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Mukadder Öksüz'ün, Cumhurbaşkanının çağrısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü gönderdiğini belirten Ünal, Mukadder hanımın mektubunu okuduğunda da çok duygulandığını dile getirdi.