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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü! Gündem tahıl koridoru

21.07.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü! Gündem tahıl koridoru

Son dakika: İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti."


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Recep Tayyip Erdoğan zelenskiy

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