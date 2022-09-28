HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le telefonda görüştü

28.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede Erdoğan, Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

ESİR DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

TAHIL KORİDORU

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini kaydeden Erdoğan, benzer yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölgenin tesisi yönünde gerekli ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

indir

REFERANDUM KONUSU

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den Mersin'deki saldırıyla ilgili açıklama! 'Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler'Devlet Bahçeli'den Mersin'deki saldırıyla ilgili açıklama! 'Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler'
Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...
Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlarHain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

Simit artık 4'e ayrılacak ve böyle satılacak

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.