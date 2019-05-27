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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. Bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına oturan Erdoğan, orucunu burada açtı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, iftar yaptığı kişilerin yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip onlarla sohbet etti.

(FOTOĞRAF)

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