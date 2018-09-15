CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlarla sohbet etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu Sahilinde durdu. Erdoğan aracından inerek sahildeki vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Sahilde oturanlarla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içti.Yaklaşık bir saat sahilde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın etrafında toplanan kalabalık
-Fotoğraf çekilenler
-Erdoğan'ın çocuklara oyuncak hediye etmesi
-Erdoğan'ın sahilden ayrılması
-Genel ve detaylar
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