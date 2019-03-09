Cumhurbaşkanı Erdoğan,20 yıl önceki mektup arkadaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce cezaevindeyken kendisine mektup yazan ve o zamanlar 11 yaşında olan iş adamı avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile görüştü. Genç iş adamı o dönem Erdoğan’ın kendi mektubuna yazdığı cevabı da gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde iken Elazığ’da yaşayan ve o tarihte 11 yaşında olan Burak Soylu’nun yazdığı mektuba cevap vermişti. İlkokul öğrencisi olan ve o dönemde Milli Gençlik Vakfı’nda olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti. Erdoğan ise cevap mektubunda , “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile” yazmıştı. Yıllar öncesine dayanan o mektuplaşmanın tarafları bugün bir araya geldi. Elazığ mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş adamı, avukat ve kardeşi avukat Esra Soylu ile havalimanında görüştü. O dönemlere dair yapılan sohbette Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmalarından bahsetti. 11 yaşında yazdığı mektubunda bahsettiği gibi hukuk fakültesini bitirdiğini bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğunu belirten Burak Soylu, devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek Erdoğan’ın el yazısı ile yazılan mektubunu gösterdi.

"31 Mart seçimi bizim için bir beka meselesi"

Havalimanında Kanal23 televizyona demeç veren ve bugün Elazığ’da her zaman ki coşkuyu yine gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstasyon Meydanı’nda lebalep katılımın yüksek olduğu bir miting yaptık bundan dolayı Gakkoşlara şahsım, partim milletim adına en kalbi sevgilerimi özellikle sunmak istiyorum. Şurada 22 günlük bir sürecimiz var 31 Mart seçimi bizim için bir beka meselesi. Yedi düvelin ülkemize saldırdığı bir dönemdeyiz ve bütün bunlara karşı AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak MHP ile birlikte bu seçimi büyük bir başarı ile atlatmamız gerekiyor. Bugün meydanda ifade ettiğim gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 31 Mart’a yürüyoruz. Bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmadan inşallah bu seçimi atlatmamız lazım. Kanal23’e de bu süreç içerisinde milletle beraber, milletin hizmetinde başarılı bir grafik ortaya koyacağına inanıyorum. Tabii yeni bir hamlenin içerisinde olması sebebiyle de kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarla dolu bir yayın sürecini bütün birimlerimde gerek sosyal medyada, gerek radyo yayınlarında başarıların artarak devamını diliyorum. Kurucularını ve tüm ekibini kutluyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

