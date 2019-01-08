HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 başdanışman, 2 danışman

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu'nu ise Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atadı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu'nu ise Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Halit Küçükünal ve Bahtiyar Sazlık, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Prof. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliği'ne ise Doç. Dr. Bahri Teker getirildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu, Hurşit Yıldırım ve İhsan Uğur Delikanlı'yı, Milli Savunma Bakanlığı müfettişliklerine Abdullah Fatih Yavuztürk, Arif Doruk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk, Resul Arslan, Sabri Uzun, Selçuk Şakar ve Sezer Çalışkan'ı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na da Ali Uygun'u atadı.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyorBahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor
Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyorTürkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

Özgür Özel'den flaş iddia: Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Binali Yıldırım: Suriyelileri kulaklarından tutar geldikleri yere göndeririz!

Binali Yıldırım: Suriyelileri geldikleri yere göndeririz!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürcan tartışılan afişle ilgili konuştu

Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.