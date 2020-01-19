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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’daki Türklerden sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’daki Türklerden sevgi gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel’in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.
Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

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