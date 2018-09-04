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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Burkina Faso Büyükelçisi Sere'den güven mektubu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere, güven mektubu takdim etti.

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- Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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