Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cami açılışında yoğun sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar’da yeni açılacak olan Hacı Harun Ekşi Camii’ne geldi. Cami girişinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, el sıkışmak için birbiriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak cuma namazını kılmak için Üsküdar Burhaniye’de ibadete yeni açılacak olan Hacı Harun Ekşi Camii’ne geldi. Cami girişinde vatandaşlar Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini sıkmak için birbiriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından cuma namazını kılmak için camiye girdi.



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