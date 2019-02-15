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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Engüzelhediye' sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri için hedef olarak koyduğu 'Sandık Esaslı Çalışma'yı hayata geçiren Büyük Sandık Başkanları toplantısında bir detay dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Engüzelhediye' sürprizi

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri için hedef olarak koyduğu 'Sandık Esaslı Çalışma'yı hayata geçiren Büyük Sandık Başkanları toplantısında bir detay dikkat çekti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Büyük Sandık Başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. #Engüzelhediye etiketi ve bu etiketle yazılmış bazı Twitter mesajları salondaki dijital ekranlarda dönünce salondaki ve ekran başındaki izleyiciler meraklandı. Nedir bu "en güzel hediye" diye internette aratanların karşısına enguzelhediye.istanbul isimli bir site çıktı. Sitede açılmayı bekleyen bir kutu ve bir sayaçla karşılaşan kullanıcıların merakı bir kat daha arttı. Aynı anda sosyal medyada da #Engüzelhediye etiketi önce İstanbul ve Türkiye gündemine ardından da dünya gündemine oturdu. 10 binlerce mesajın yazıldığı başlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, aile, birlik beraberlik ve millilik içeren paylaşımlar yapıldı.

Belediye başkanlarından, sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kullanıcının katıldığı #Engüzelhediye etiketi bir anda insanların ilgisini, ardından merakını çekmeye başladı. “Nereden çıktı bu en güzel hediye…”, “Ticari bir reklam kampanyası mı?” soruları soruldu. Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına kısa bir süre kala www.enguzelhediye.istanbul sitesindeki hediye kutusu değişerek ortaya bir seçim sandığı ile birlikte bir metin çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Sandık Başkanları Buluşması’na özel bir çalışma olduğu ortaya çıktı.

"Bizim için en güzel hediye vicdanı hür bir Türkiye" mesajı verilen sitenin seçimlere uzun sayılabilecek bir süre olmasına rağmen 31 bin 124 sandık başkanını tayin eden il teşkilatının bu çalışmaya verdiği önemi öne çıkarmak için yaptığı öğrenildi. Sitede yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi: #EnGüzelHediye

Medeniyetin ışığında aydınlanan şehirler...

Samimiyetle güçlenen dostluklar, gönüllere kazınan sevdalar...

Uzakları yakın eden yatırımlar, hayranlık uyandıran yapılar...

Kardeşliğe uzanan yollar, aşkla savunulan davalar...

Hayat dolu bahçeler, nefes alan sokaklar...

Yarınlarımız için...

Çocuklarımız için...

Çok daha güzel bir dünya için...

Bizim için en güzel hediye ne midir?

Biz AK Parti’yiz.

Bizim için en güzel hediye bu topraklar.

Çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel vatan.

Gecenin kör karanlığında ışıl ışıl parlayan bu ay yıldız.

Liderine ve vatanına aşkla bağlı bu gençlik.

Kahramanlığı dillere destan bu korkusuz millet.

Bizim için en güzel hediye sahip olduğumuz seçme ve seçilme hakkı.

Cumhuriyet’in neferi bu sandıklar.

Bizim için en güzel hediye

Vicdanı hür Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Engüzelhediye' sürpriziCumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Engüzelhediye' sürprizi

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