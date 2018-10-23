Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'dan güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!
CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
Okuyucu Yorumları 0 yorum